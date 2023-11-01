الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن ..واليكم الحل

الدهون
الدهون

تراكم الدهون في منطقة البطن.. مشكلة يعاني منها الكثير من الناس، لذلك يبحث أصحاب البطن الممتلئة عبر محركات البحث "جوجل" على طرق صحية للقضاء على تلك الدهون لأنها هي المصدر الرئيسي للازعاج لدى الكثير.

 أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن.. واليكم الحل

ولأن النظام الغذائي له دور مهم  في تراكم الدهون في منطقة البطن، ترصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات للتخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن للحصول على جسم رشيق خالي من المشاكل الصحية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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لمحاربة السمنة المفرطة.. كيف تتحكم فى زيادة الشهية والجوع؟

وهناك العديد من العادات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الناس والتي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن واليكم الأسباب في السطور التالية:

اسباب تراكم الدهون في منطقة البطن واليكم الحل

1 - تناول الطعام في فترة الليل قبل الذهاب للنوم.

2 - تناول الأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر.

3 - التدخين وتناول الكحوليات.

4 - الجلوس لفترات طويلة وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

5 - الإفراط في كميات الوجبات.

6 - تناول مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكثير من السكر.

7 - عدم شرب الماء بكمية كافية.

تعرف على أضرار السمنة المفرطة

1 - الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول منطقة الخصر.
2 - ضيق في التنفس.
3 - التعرق الزائد.
4 - الشخير، ومشاكل في النوم.
5 - مشاكل الجلد نتيجة التعرق الشديد وتراكم الرطوبة في طيات الجلد.
6 - عدم القدرة على أداء المهام البدنية البسيطة.
7 - التعب الخفيف إلى الشديد.
8 - آلام في الظهر والمفاصل.

اسباب تراكم الدهون في منطقة البطن واليكم الحل

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حل مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن

يمكنك القضاء على مشكلة التراكم للدهون في منطقة البطن، وذلك من خلال اتباع طرق صحية إليكم الحل خلال السطور التالية:

  1. تناول القدر الكافي من الماء الذي سيساعدك على إنقاص وزنك.
  2. ابتعد عن الوجبات السريعة من المحلات مجهولة المصدر.
  3. ممارسة الرياضة يجب أن يتم ممارستها مرتين في الأسبوع.
  4. الابتعاد عن تناول الطعام قبل الذهاب للنوم.
  5. تجنب السهر لذلك يجب أن تعمل على ضبط مواعيد الاستيقاظ والنوم مبكرًا.
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