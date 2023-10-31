الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها الترند.. تفاصيل صراع سارة حسن مع مرض سرطان الدماغ

سارة حسن
سارة حسن

تصدرت الإعلامية سارة حسن محركات البحث على «جوجل»، عقب وفاتها بمرض سرطان المخ، وفي هذا السياق يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «سارة» وقصة مرضها ومعلومات عن مرض سرطان المخ:

اقرأ أيضًا

txt

ماذا تعرف عن إعداد الذبيحة المقدسة غير الدموية؟.. الأنبا نيقولا يجيب

 

في عام 2022، أعلنت الإعلامية سارة حسن، عن أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثفة، مشيرةً إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت سارة، في منشور سابق لها: «تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وتابعت: «يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

سرطان الدماغ

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن سرطان الدماغ يعني تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، وعلى الرغم من أنه من المتبع تسمية مثل هذه الأورام باسم عام وشامل وهو أورام الدماغ، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأورام التي تنشأ في الدماغ أورامًا سرطانية، لهذا يتم استخدام مصطلح سرطان الدماغ للتعبير عن الأورام الخبيثة فقط.

1- أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا والأعراض الواردة أدناه هي أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا:

الصداع.

الضعف والهزال.

تشوّش الحركة.

صعوبة في المشي.

نوبات من التشنجات.

2- أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا.. وتشمل أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا ما يأتي:

تغيّر في الحالة الإدراكية.

شعور بالغثيان والقيء.

تغيرات في الرؤية.

صعوبات في التكلم.

تغيرات تدريجية في القدرة العقلية أو في الإدراك العاطفي.

آخر كلمات الإعلامية سارة حسن الإعلامية سارة حسن بالسرطان الإعلامية سارة حسن سرطان الدماغ 4 أورام سرطانية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"