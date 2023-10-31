بعد تصدرها الترند.. تفاصيل صراع سارة حسن مع مرض سرطان الدماغ

تصدرت الإعلامية سارة حسن محركات البحث على «جوجل»، عقب وفاتها بمرض سرطان المخ، وفي هذا السياق يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «سارة» وقصة مرضها ومعلومات عن مرض سرطان المخ:

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في عام 2022، أعلنت الإعلامية سارة حسن، عن أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثفة، مشيرةً إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت سارة، في منشور سابق لها: «تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وتابعت: «يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

سرطان الدماغ

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن سرطان الدماغ يعني تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، وعلى الرغم من أنه من المتبع تسمية مثل هذه الأورام باسم عام وشامل وهو أورام الدماغ، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأورام التي تنشأ في الدماغ أورامًا سرطانية، لهذا يتم استخدام مصطلح سرطان الدماغ للتعبير عن الأورام الخبيثة فقط.

1- أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا والأعراض الواردة أدناه هي أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا:

الصداع.

الضعف والهزال.

تشوّش الحركة.

صعوبة في المشي.

نوبات من التشنجات.

2- أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا.. وتشمل أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا ما يأتي:

تغيّر في الحالة الإدراكية.

شعور بالغثيان والقيء.

تغيرات في الرؤية.

صعوبات في التكلم.

تغيرات تدريجية في القدرة العقلية أو في الإدراك العاطفي.