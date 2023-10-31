الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خطوات بسيطة تساعدك في التخلص من دهون منطقة البطن.. فما هى؟

دهون البطن
دهون البطن

تبحث كثير من السيدات عن كيفية التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن، ولا تعلم أن هناك مجموعة من الأمور التي يجب الحرص على القيام بها بشكل مستمر من أجل التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن والقضاء على تلك الأزمة نهائية.

الحفاظ على السعرات الحرارية يقلل من دهون البطن

ووفقا لما جاء في موقع "health، فهناك مجموعة من العادات التى يجب الحرص على القيام بها باستمرار من أجل التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن، والتى تأتى على رأسها، الحفاظ على تناول السعرات الحرارية المخصصة لك على مدار اليوم، فيجب عدم تخطي عدد السعرات الحرارية المناسبة لجسمك وذلك من أجل الحفاظ على عدم اكتساب مزيد من الدهون التي تتراكم داخل منطقة البطن ومن ثم زيادة حدة المشكلة بدلا من التخلص منها.

نظام غذائي صحي للتخلص من دهون منطقة البطن

ووفقا لما جاء في التقرير، فيجب الحرص على أن يكون النظام الغذائي يتخلله الألياف بنسبة عالية، فوجود الألياف فى النظام الغذائي يساعد في خسارة دهون منطقة البطن، ويمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يقلل من إحساس الشعور بالجوع وبالتالى عدم اكتساب مزيد من الوزن، إلي جانب ذلك يمكن تناول الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3 والتى تساعد بشكل كبير في التخلص من دهون البطن الضارة.

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ما وجبة الإفطار المناسبة للتخلص من دهون البطن؟

وبحسب ما جاء في التقرير، يجب أن يكون النظام الغذائي به نسبة عالية من البروتين الذي يتحول إلي عضلات بدلًا من دهون، لذا يجب أن يكون البروتين أساسي في وجبة الإفطار وكذلك وجبة الغداء، إلي جانب ذلك يجب الحرص على تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية المهمة، ومنها البروتين عن طريق البيض، والدهون الصحية عن طريق الأفوكادو.

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