«هوس الدايت».. علاقة «الرجيم» بالإصابة بالأمراض المزمنة

يبدأ الكثير في اتباع عدد من أنواع "الدايت" لإنقاص أوزانهم، في بداية كل عام، إذ يسعون إلى اتباع حميات غذائية جديدة، قد تكون مفيدة للجسم، أو ضارة به، ولكن في البداية، ما هو هوس الدايت؟

ووفقًا للموقع الطبي psycom، فإنه عندما يفكر الشخص في الأكل الصحي كثيرًا، فمن المحتمل أن تستحضره أفكارًا حول النظم الغذائية المتوازنة والفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والأطعمة المصنعة المحدودة وخيارات نمط الحياة المفيدة، ولكن إذا أصبح هذا عبارة عن هوس، يعرفه الأطباء باسم اضطراب Orthorexia، وهو الهوس بالطعام الصحي والتغذية السليمة.

وحينها يبدأ الشخص باتباع رجيم معين، فيمكن أن يتقيد الشخص بحميات صارمة، رغم شروطها الصعبة جدًا وتأثيرها الوخيم على الصحة، قد يتحول إلى وسواس قهري حول الطعام ومكوناته، ويمكن أو يقود هذا الاضطراب الشخص إلى الإصابة بأمراض مزمنة بسبب محاولته لإنقاص وزنه بشكل قاسي، وحرمانه من الكثير من العناصر الغذائية الهامة.



رجيم العصير

يشتهر هذا الرجيم، بكثرة بين محبي "الدايت"، إذ يعتمد على تناول العصائر فقط لعدة أيام، أو لعدة أسابيع مع تجنب تناول الأطعمة، ولكن من عيوب هذا الرجيم، اكتساب الوزن السريع بعد التوقف عن الانتظام به، وزيادة نسبة السكريات التي تدخل جسمك يوميًا بسبب تناول نسبة كبيرة من العصائر يوميًا، وأيضًا عدم الحصول على حاجتك من المواد الغذائية المتنوعة مما يؤدي لسوء التغذية.

الرجيم النباتي



يتنوع هذا الرجيم، بين حميات غذائية كثيرة، ولكن جميعها تعتمد على المنتجات النباتية فقط، مع استبعاد اللحوم والمنتجات الحيوانية تمامًا من الغذاء اليومي.

ووفقًا لموقع Webteb، فإنه على الرغم من إيجابيات هذا الرجيم، إلا أن له سلبيات، في منع جسمك من الحصول على حاجته من العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: الحديد، والكالسيوم، والزنك، والأوميجا 3، وفيتامين ب12.



نظام كيتو الغذائي

اشتهر مرخرًا، نظام كيتو الغذائي، لخسارة الوزن، ويعتمد "الكيتو" على قطع جميع الكربوهيدرات تقريبًا من نظامك الغذائي وتناول الدهون والبروتين، تشمل الأطعمة الشائعة التي يجب تناولها في الكيتو اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والأفوكادو.

ولكن، مع التجربة، وجد الأطباء الكثير من الأضرار لهذا "الدايت"، اذ أنه يمكن الإصابة بإنفلونزا الكيتو والشعور بالمرض نتيجة بدء تكيف الجسم لانخفاض مستوى الكربوهيدرات، فيبدأ الشعور بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل: الصداع، والتعب، والتهيج، والإمساك، والغثيان وغيره، كما يعد التبول المتكرر من أضرار نظام الكيتو الغذائي الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بالقصور الكلوي الحاد، والجفاف وأمراض القلب.



نصائح لدايت مثالي



إذا أردت اتباع نظام غذائي صحي سليم، لإنقاص وزنك، فعليك الانتباه إلى تناول الكمية المناسبة من السعرات الحرارية.

كما يجب عليك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، لضمان حصول جسمك علي جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وأيضًا الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة، ضمن نظام الرجيم الذي تتبعه، بشكل يومي.

ويمكنك تناول وجبتين من السمك، أسبوعيًا؛ لأن السمك مصدر جيد للبروتين، وأوميجا ٣ المفيدة للجسم.

كما عليك خفض نسبة الدهون المشبعة، في نظامك الغذائي، حتى تستطيع إنقاص وزنك، وحمايتك من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.