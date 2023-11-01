شُهب واقتران وأحداث أخرى.. أهم الأحداث الفلكية خلال نوفمبر

أصدر الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، بيانًا تفصيليًا بأهم الأحداث الفلكية المتوقع حدوثها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان الدكتور "تادرس" أنه في الثالث من نوفمبر سيكون كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض، كما سيكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس، فيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقًا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشترى.

زخة شهب في شهر نوفمبر

كما يشهد الثالث من نوفمبر اقتران القمر مع النجم بولوكس طوال الليل، بينما تحدث زخة شهب في الرابع والخامس من الشهر ذاته.

وفي التاسع من نوفمبر، يقترن القمر والزهرة معًا بداية من الساعة الثانية و50 دقيقة صباحًا، ويظهران متجاوران حتى الصباح، بينما يقترن القمر مع النجم سبيكا في الحادي عشر من نوفمبر.

وفي الثالث عشر من نوفمبر يكون كوكب أورانوس الذي يحمل اللونين الأزرق والأخضر؛ في أقرب نقطه له من الأرض، بينما يُرى القمر مقترنًا مع النجم أنتاريس. وفي السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر تحدث زخة شهب الأسديات، حيث تشهد 15 شهاب في الساعة الواحدة.

بينما يلتقي القمر وزحل في العشرين من نوفمبر، ويظلا معًا بداية من غروب شمس هذا اليوم، حتى غروب القمر في الساعة الحادية عشر و30 دقيقة مساءً، كما يلتقي القمر والمشترى في 25 نوفمبر، ويلتقي مع الحشد النجمي بلايدس (الثريا) في السابع والعشرون من الشهر ذاته، وهو اليوم الذي يكتمل فيه القمر ليصبح بدرًا لشهر جماد الأول.

ختام الظواهر الفلكية في نوفمبر

ويكون ختام الظواهر الفلكية في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر، حيث يلتقي كوكب الزهرة مع النجم سبيكا.