"البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرة "شهب البرشاويات"

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل حدوث ظاهرة زخة شهب البرشاويات، مشيرة إلى أنها ليست ظاهرة جديدة وتحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس كل عام.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، اليوم السبت، أن حدوث ظاهرة شهب البرشاويات يكون خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 24 أغسطس، ولكن فترة ذروة الظاهرة تكون خلال الفترة من 7 إلى 13 أغسطس.

وأوضح أن أقصى حد للشهب التي تمطرها السماء يتراوح ما بين 60 و100 شهاب، مضيفًا أن الشهب عبارة عن صخور يتم احتراقها عند دخول الغلاف الجوي، وبعض الأجزاء تكون كبيرة تدخل الغلاف الجوي وينزل أجزاء منها على الأرض وكأنها صخور، معلقًا:"كأن حتة من السماء نزلت لينا".

وأشار رئيس قسم الفلك، إلى أن هناك نيزكًا قادمًا من المريخ نزل في منطقة بالقرب من الإسكندرية، وبعد 100 عام اكتشف أنه جزء من المريخ وهو موجود في المتحف الجيولوجي، وهو الذي أثبت للعالم كله بأن المريخ به مياه، ما دفع دول العالم للبحث عن وجود مياه على المريخ.