الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيثم نصار: الدولة تسعى لوضع مدينة العريش على خريطة السياحة العالمية

هيثم نصار
هيثم نصار

قال هيثم نصار، عضو  الاتحاد العام للغرف السياحية، إن إعلان الدولة أمس عن نيتها إنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت غرب مدينة العريش، هو واحد من أهم الملفات التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد نصار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مدينة العريش سيضعها على خريطة المدن السياحية، والأهم من ذلك يمحي تخوفات بعض السياح ومنظمي الرحلات بشأن كونها مدينة خطر وإرهاب، على حد تعبيره.

وأضاف نصار أن تنفيذ مشروعات سياحية بمحافظة شمال سيناء يعظم الاستفادة من مقوماتها، ووضعها ضمن المدن السياحية المصرية الأكثر جذبًا للسياحة مثل شرم الشيخ والغردقة. 

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مطالب بمساندة أسطول النقل السياحي والحد من الأعباء المعرقلة له


وتابع أن الدولة لديها الرغبة في تطوير كل المدن الساحلية لتنويع قطاع السياحة ومنتجه السياحي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية حتى تستوعب إقبال السياح وفقًا لاستراتيجيتها بتحقيق 30 مليون سائح قبل 2030.

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تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة 

وأعلنت الحكومة مساء أمس- لأول مرة- البدء في تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء بقيمة استثمارية 2.5 مليار جنيه، ويتضمن المشروع 13 مشروعًا سياحيًا بينها قرى سياحية ومارينا لليخوت غرب مدينة العريش، كذلك إنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، بالإضافة إلى إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة الفرما بتكلفة 600 مليون جنيه، حيث تم توفير منطقة خدمات للمنطقة الأثرية وربط منطقة التنمية بطريق العريش القنطرة شرق، كذلك الربط بين أجزاء المنطقة بمسار مائي ببحيرة البردويل ومنطقة الخدمات الفندقية على البحر، بالإضافة إلى توفير الربط بين القرى السياحية القائمة ومنطقة التنمية وتحقيق الاتصال بين منطقة الفرما ومطار بالوظة.

ويتضمن مشروع التطوير مدن رفح، ري القوت، البحر المتوسط، الحوين الأول، بحيرة البردويل، سبيكة، مزار، النلول، النجيلة، رمانة، بالوظة، الطريق الساحلي من قرية (سبيكة) إلى منطقة (الميدان) غرب العريش بطول (10) كم وعمق (4-5) كم بمساحة (51) كم2، كذلك إنشاء مطار الريال بإجمالي طول (6-9) كم بمتوسط عرض (15) م وإجمالي مساحة (۳۹۹,۳۹۱) م٢ بما يعادل 95 فدانًا.

السياحة مدينة العريش الاتحاد العام للغرف السياحية غرب مدينة العريش سياحية نصار قرى سياحية

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