الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

منوعات

ماذا يحدث عند التحول إلى نظام غذائي نباتي؟

ارشيفية
ارشيفية

يعشق الكثير من المواطنين النظام الغذائي النباتي، وبالتزامن مع اليوم العالمي للنباتيين اليوم الأربعاء، يكثر التساؤل عن ماذا يحدث عند التحول إلى نظام غذائي نباتي؟، حيث يحتفل به الأشخاص والغرض من هذا اليوم هو دعم حقوق النباتيين والدفاع عنهم، وتشجيع الأشخاص على أن يصبحوا نباتيين ويشاركوا مع بعضهم البعض في الأحداث والمناسبات المحلية أو العالمية المتعلقة بالغذاء النباتي والحفاظ على البيئة.

تزامنًا مع اليوم العالمي للنباتيين..ماذا يحدث عند التحول إلى نظام غذائي نباتي؟

وعند التحول إلى نظام غذائي نباتي فقط، يحدث العديد من التغيرات في جسم الإنسان. تنشر “الدستور” إليك بعض التأثيرات المحتملة.

ماذا يحدث عند التحول إلى نظام غذائي نباتي؟

فقدان الوزن

 قد يحدث عند التحول إلى نظام غذائي نباتي فقدان في الوزن نتيجة تناول كميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية في النظام النباتي.

تحسن صحة القلب

 يعتبر النظام النباتي غنيًا بالألياف والمغذيات الطبيعية التي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الأمراض القلبية.

انخفاض ضغط الدم

 يمكن أن يساهم التغذية النباتية في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تحسين هضم الطعام

 يحتوي النظام النباتي على كميات كبيرة من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تنظيم حركة الأمعاء.

بالتزامن مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن اليوم النباتي العالمي

زيادة مستويات الطاقة

 قد يشعر بعض الأشخاص بزيادة في مستويات الطاقة والحيوية بعد التحول إلى نظام غذائي نباتي نظرًا لتناولهم المزيد من المغذيات الصحية.

تحسين صحة الجلد 

يحتوي النظام النباتي على العديد من المغذيات الهامة لصحة الجلد، مثل فيتامين سي وفيتامين إي، والتي يمكن أن تحسن مظهر الجلد وتقلل من مشاكل البشرة.

تحسين صحة العظام

يحتوي النظام النباتي على العديد من المعادن الهامة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تقلل من خطر هشاشة العظام.

انخفاض مستويات الكولسترول

 يحتويع عند التحول إلى نظام غذائي نباتي النظام على كميات أقل من الدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع مستويات الكولسترول في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول في الدم.

تخفيف الالتهابات

 يحتوي النظام النباتي على مضادات الأكسدة والعديد من المواد الغذائية التي يمكن أن تقلل من التهابات الجسم وتحسن صحة الجهاز المناعي.

تحسين صحة المخ

 يحتوي النظام النباتي على بعض المغذيات التي يمكن أن تحسن صحة المخ، مثل حمض أوميغا-3 والأحماض الأمينية، والتي يمكن أن تقلل من خطر بعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للدماغ.

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