بالتزامن مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن اليوم النباتي العالمي

يركز النهج الخاص بالاهتمام بتناول الطعام النباتى في الحياة على الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالحيوانات من التحول من النظام الغذائي القائم على الحيوان إلى النظام الغذائي النباتي.

يُعرّف المجتمع النباتي النظام النباتي بأن- "النباتية هي فلسفة وطريقة حياة تسعى إلى استبعاد - قدر الإمكان والعملي - جميع أشكال الاستغلال والقسوة تجاه الحيوانات من أجل الغذاء أو الملابس أو أي غرض آخر؛ وبالتالي، فهو يشجع على تطوير واستخدام البدائل الخالية من الحيوانات لصالح الحيوانات والبشر والبيئة.

ومن الناحية الغذائية، فهو يشير إلى ممارسة الاستغناء عن جميع المنتجات المشتقة كليًا أو جزئيًا من الحيوانات.

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

تاريخ اليوم العالمي للنباتيين

يتم الاحتفال باليوم النباتي العالمي في الأول من نوفمبر من كل عام، ففي عام 1994، كانت الناشطة في مجال حقوق الحيوان النباتي لويز واليس رئيسة الجمعية النباتية، اقترحت أن يكون الأول من نوفمبر يومًا عالميًا للنباتيين، كانت تهدف إلى التركيز على استمرار وجود جمعية تدافع عن أهمية النظام النباتي، وأن كلمة نباتي قد شقت طريقها إلى اللغة الإنجليزية، لقد اختارت بوعي الأول من نوفمبر ليكون يومًا للاحتفال باليوم النباتي العالمي لأنه يقع بين عيد الهالوين ويوم الموتى المكسيكي.

دلالة اليوم العالمى للنباتيين

يتم الاحتفال في شهر نوفمبر باعتباره الشهر النباتي العالمي، خلال هذا الوقت من العام، يروج عشاق النباتيين لأسلوب حياة يعتمد على نظام غذائي نباتي والتجنب الواعي للمنتجات الحيوانية، والأشياء التي تم اختبارها على الحيوانات والأماكن التي تستخدم فيها الحيوانات للترفيه ويتم التركيز أيضًا على البيئة المستدامة ورفاهية الحيوانات خلال هذا الوقت.