أسوة بالأهلى والزمالك.. اتحاد الكرة يدخل ممثل الصعيد لعبة التوازنات

استحدث مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، نظامًا جديدًا لمواكبة التوازنات التى تحدث على مدار السنين، أثناء اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وأدخل جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ومحمد أبو الوفا، عضو المجلس، مصطلح ممثل الصعيد، ضمن لعبة التوازنات التى تتم دائمًا بين الأهلى والزمالك عند اختيار الأجهزة الفنية للمنتخب الوطنى.

وأصر الثنائى علام وأبو الوفا على تعيين حسين عبد اللطيف، نجم المنيا السابق كمدير فنى لمنتخب مواليد 2007، كممثل للصعيد، الأمر الذى لاقى اعتراضًا كبيرًا من جانب بقية أعضاء المجلس، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة محاولة لفرض نظام جديد على نظام التعيينات داخل المنتخبات الوطنية.

وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأخير، مشادات وخلافات كبيرة بين أعضاء المجلس بشأن الأسماء المرشحة للعمل في الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين، خاصة منتخب مواليد 2007، حيث تم طرح اسم حسين عبد اللطيف بدعم من ممثلي الصعيد جمال علام ومحمد أبو الوفا.

ورغم عدم اعتراض أعضاء المجلس على شخصية حسين عبد اللطيف إلا أن الترشيح قوبل بالرفض من بعض أعضاء المجلس، أبرزهم خالد الدرندلي وإيهاب الكومي وعامر حسين حتى لا يكون بمثابة مبدأ يتم تطبيقه مستقبلًا.

وبسبب حالة الانقسام المحتدمة داخل المجلس، تم تأجيل مناقشة هذا الملف، وعدم إعلان أي أسماء حتى يتم التوافق على الأسماء النهائية.

فيما تقرر تعيين أحمد الكأس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008 ويعاونه أحمد رءوف ومحمد إبراهيم وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، ويعتبر طارق السيد أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر مواليد 2009.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن تعيين وائل رياض مدربًا لمنتخب مصر مواليد 2005 ويعاونه علاء عبده وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.