الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وأصبح ممرًا للإنسانية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن فتح  معبر رفح  انتصار للدبلوماسية المصرية، وتأكيد على دور مصر المحورى فى دعم القضية الفلسطينية وتتويج للجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة بمختلف التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية.

وأوضح السعيد أن فتح المعبر اليوم، وعبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى دخول دفعة جديدة من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين يُعد من الآليات التى تستخدمها الدبلوماسية المصرية فى حل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التى يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.

معبر رفع تحول إلى طريق الإنسانية

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة من قبل القيادة المصرية، وسبق ورفضت مصر خروج الأجانب من خلال معبر رفح قبل دخول مساعدات واليوم هذا الأمر يؤكد نجاح الدبلوماسية وفرض إرادة الدولة المصرية فى هذا الأمر، خاصة وأن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصرى بمختلف طوائفه.

وأشار السعيد غنيم إلى أن معبر رفح تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التي التقت من أجل دعم أهالي غزة، وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها سلطة الاحتلال لإعاقة حركة مرور قوافل الإغاثة، إلا أن مصر اتخذت موقفًا هامًا في ضمان تدفق المساعدات، مشيدًا بموقف الشباب المصري الذي يقف أمام معبر رفح ويساعد في تعبئة الشاحنات بكل المواد الغذائية ونقلها لغزة.

 

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول سيارات إسعاف تقل عددًا من الجرحى من قطاع غزة إلى معبر رفح، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وعرضت القناة لقطات حية للحظة وصول سيارات الإسعاف التي تقل جرحى الفلسطينيين لمعبر رفح.

القضية الفلسطينية الدبلوماسية المصرية لقيادة السياسية الشعب المصري معبر رفح

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