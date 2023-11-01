الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل العثور على جثة "شذى" بالدرب الأحمر: نزيف خارجى وكسور

جثة
جثة

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سقوط فتاة من علو، وجارِ استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وطلب التحريات حول الحادث.

وكشفت مناظرة النيابة لـ جثة  الفتاة عن أنها لمراهقة تدعى "شذى.ع"، 19 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها إصابات ظاهرية، عبارة عن كسور ونزيف خارجي، وجارِ التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان تم العثور على جثة فتاة أسفل عقار في ظروف غامضة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق. 

نيابة الدرب الأحمر الجزئية سقوط فتاة التحريات

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