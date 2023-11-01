الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": مرافق مع كل مصاب فلسطينى يدخل مصر عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل استعداد سيارات الإسعاف المصرية التي تقف في  معبر رفح؛ لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة من قطاع غزة إلى مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "الغنام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه من المقرر إدخال عشر سيارات إسعاف فقط لنقل المصابين من الجانب الفلسطيني، على أن تبقى بقية السيارات على البوابة الرئيسية لمعبر رفح  في حالة حدوث أي طوارئ. 

وأوضح، أنه من المقرر أن يكون مع كل مصاب مرافق واحد، مؤكدًا توافر سيارات إسعاف حسب عدد  المصابين. 

فيما رصدت فضائية "إكسترا نيوز" دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

عوض الغنام سيارات الإسعاف معبر رفح الجرحى الفلسطينيين مصاب مرافق السيارات المصابين

مواد متعلقة

بأعلام مصر.. أهالي "مجمع شيخ خلف الإسلام" يحتشدون للترحيب برئيس الوزراء

"يوم تاريخى".. كريم عبدالعزيز: سيناء لها مكانة خاصة فى نفوس المصريين

بوابة مصر الشرقية.. تنمية اقتصادية شاملة في شبه جزيرة سيناء

إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها

رئيس اتحاد قبائل سيناء يؤكد اصطفاف الأهالي خلف القيادة السياسية

رئيس الوزراء: رفع كفاءة مطار العريش ليصبح مطارًا دوليًا

إنشاء 18 كلية ومحو أمية 67.3%.. محور التنمية البشرية بشمال سيناء (فيديوجراف)

مدبولى: الرئيس السيسى وجّه بتنفيذ أحلام أهالى سيناء.. هنبدأ من بكرة

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"