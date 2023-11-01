"إكسترا نيوز": مرافق مع كل مصاب فلسطينى يدخل مصر عبر معبر رفح

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل استعداد سيارات الإسعاف المصرية التي تقف في معبر رفح؛ لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة من قطاع غزة إلى مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "الغنام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه من المقرر إدخال عشر سيارات إسعاف فقط لنقل المصابين من الجانب الفلسطيني، على أن تبقى بقية السيارات على البوابة الرئيسية لمعبر رفح في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح، أنه من المقرر أن يكون مع كل مصاب مرافق واحد، مؤكدًا توافر سيارات إسعاف حسب عدد المصابين.

فيما رصدت فضائية "إكسترا نيوز" دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.