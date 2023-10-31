رئيس الوزراء: رفع كفاءة مطار العريش ليصبح مطارًا دوليًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع كفاءة مطار العريش ليصبح مطارًا دوليًا، ضمن مخطط تطوير الخدمات اللوجستية للتجارة على مستوى شمال سيناء، مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومناطق التموين، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء بمشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، بحضور كرم جبر، رئيس جهاز تنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وحشد من الإعلاميين والفنانين.