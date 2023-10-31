مدبولى: الرئيس السيسى وجّه بتنفيذ أحلام أهالى سيناء.. هنبدأ من بكرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مخططًا لاستصلاح 240 ألف فدان في سيناء فقط.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر تدشين خطة تنمية سيناء الشاملة، إن الدولة لن تسمح بوجود تنمية عمراينة عشوائية بدون تخطيط في سيناء، وهذا هو توجهها في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ستكون هناك بنية أساسية للأراضي الزراعية، بتنفيذ أبناء سيناء، وعمل عقود واضحة تمامًا لحق الانتفاع، لتنظيم العلاقة بين الدولة ومن ينتفع بهذه المناطق.

وقال: "كل تجمع سكني سيكون به كل الخدمات اللي تحلموا بيها، مساجد، كنائس، مدارس، مستشفيات، بريد، كل حاجة، وده بتكليف من الرئيس السيسي، وهنبدأ من بكرة".