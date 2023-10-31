الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى تنمية سيناء

تنمية سيناء
تنمية سيناء

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، حيث عرضت فضائية "إكسترانيوز"،  فيديوجراف عن جهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة لسيناء ، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأنفقت الدولة 900 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء، وتم وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة، ومن المقرر أن تكون سيناء مركزا للمال والأعمال والاقتصاد الأخضر، وتنفيذ بنية تحتية تزيد من ربط سيناء بالمحافظات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تطوير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتموين، وجذب الاستثمار الصناعى وتشجيع الاستفادة من الثروات الطبيعية، والاهتمام بالتنمية العمرانية والسياحية، وتنفيذ 17 تجمعا تنمويا بتكلفة 5.7 مليار جنيه، وتذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية.

الرئيس السيسى: محافظة شمال سيناء أصبحت تتنفس تنمية

وتابع التقرير التركيز على توفير كل أشكال الدعم والحماية الاجتماعية، وبتوجيهات الرئيس السيسى أصبحت محافظة شمال سيناء تتنفس تنمية، ومد جسور التنمية عبر ازدواج قناة السويس الممر الملاحى الأهم، وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق والأنفاق حوالى 3076 كم.

وأوضح التقرير أن 52 مشروعا إجمالى مشروعات مياه الشرب بسيناء ومدن شرق القناة، وبلغ إجمالى تطوير وإنشاء الموانئ الجوية 5.5 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى عدد محطات تحلية مياه البحر 27 محطة.

تنمية سيناء جهود الدولة البنية التحتية 900 مليار جنية الاستثمارات الاستثمار الصناعي الحماية الاجتماعية

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