أستاذ زراعة: شهدنا إطلاق مشروعات تنموية ضخمة فى شمال سيناء (فيديو)

قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ زراعة، إن القيادة السياسية وضعت خطة لإضافة ما يقرب من 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، أي ما يزيد عن ثلث المساحة المنزرعة الآن التي يصل قوامها إلى 9.4 مليون فدان، موضحا أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا إطلاق مشروعات تنموية ضخمة في شمال سيناء، ومنها محطة إعادة تدوير المياه في "بحر البقر"، كما أن المساحة المستصلحة هناك أكثر من نصف مليون فدان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية شجعت كل ما له علاقة بالاستثمار والتصنيع، لافتا إلى أنه من خلال الزراعة يمكن تحقيق الأمن الغذائي، والتصدير أيضا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المختلفة في هذا القطاع من خلال تحديث العمليات الزراعية.





الزراعة لها علاقة بالصناعة من أجل توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى

وأوضح أبواليزيد أن الزراعة لها علاقة بالصناعة، وشاهدنا المعرض السنوي للصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، ومن ثم فالزراعة قادرة على إعطاء مدخلات محلية، وعند دخولها في الصناعة ستخرج تصنيع غذائي جيد، وتصبح مجتمع صناعي زراعى.