الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يسقط صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان على مسيرة إسرائيلية

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط صاروخ أرض - جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة بدون طيار تابعة لقواته.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ردًا على ذلك، نفذت القوات الجوية ضربات “على مصدر إطلاق الصاروخ" والخلية التي أطلقت القذيفة، وفقًا لبيان صادر عن جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل الانفجارات المتتالية التي هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل حجاري، إن "الدفاع الجوي اعترض تهديدًا جويًا تم رصده في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات، ولم يتم رصد أي خطر على السكان ولم يتم رصد أي دخول للهدف في الأراضي الإسرائيلية".

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