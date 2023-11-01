الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث سير بأسوان

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير بأسوان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وبيان عدم وجود شبهه جنائية في الحادث.  

ولقى 4 أشخاص مصرعهم، مساء الثلاثاء، وأصيب 5 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

كانت البداية عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، على الطريق الزراعى الشرقى بالقرب من كمين الشراونة بحدود محافظة أسوان شمالًا مع محافظة الأقصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، تم نقل جثثهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وأصيب 5 أشخاص آخرين فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إسنا المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

التصريح بدفن جثث حادث آثار حادث أسوان

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