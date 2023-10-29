بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث سير أسوان لمتوفيّين و10 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وأخرى ميكروباص بالصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ليصل إلى اثنين من المتوفين و10 مصابين.

بيانات المصابين والمتوفيين فى الحادث

جاءت أسماء المتوفيين كالتالي: جابر إبراهيم إسماعيل، يبلغ من العمر 38 سنة، ورمضان محمد صالح، ويبلغ من العمر 40 سنة، فيما وصل عدد المصابين لـ10، هم: وليد محمد صادق، وعمره 22سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالساق اليسرى، ووليد فتحي برباوي، عمره 38 سنة، وإصابته كسر بقاع الجمجمة، ووليد عبده إسماعيل، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحرم بدري إسماعيل، عمره 42 سنة، وإصابته كسر مفتوح بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

أصيب مصطفي محمد قرباوي، وعمره 45 سنة، وحالته غيبوبه تامة، وأحمد هاشم طه، عمره 34 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وناصر خضري عبده حسن، وعمره 52 سنة، وحالته غيبوبة تامة، ومصطفي سيد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وممدوح حمدان الديب، وعمره 55 سنة، وحالته غيبوبة تامة، وشاذلى بدري إسماعيل، عمره 35 سنة، حالته غيبوبة تامة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثامين للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.