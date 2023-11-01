الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الصحة الفلسطينية: آلاف الجثث تحت الأنقاض فى غزة لم نصل إليها

آلاف الجثث تحت الأنقاض
آلاف الجثث تحت الأنقاض فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم يتم الوصول إليها حتى الآن.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك ساعات تفصلها عن توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية، وسط مقاومة من الفصائل الفلسطينية من داخل المخيم.

وبحسب ما نشرته الصحف الفلسطينية، فقد طالبت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت، ولكنه لم يستسلم حتى الآن.

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