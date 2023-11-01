متحدث الصحة الفلسطينية: نجرى أكثر من 150 ولادة قيصرية يوميًا

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 150 ولادة قيصرية في المستشفيات يتم إجرائها يوميًا في قطاع غزة.

الحرب بفلسطين

وأكد متحدث الصحة الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك انهيار كامل في القطاع الصحي في غزة نتيجة نفاذ الوقود، ولهذا طالب متحدث الصحة الفلسطيني الدول الشقيقة وبخاصة مصر إرسال المزيد من الوقود لتغذية مستشفيات القطاع.

وأضاف في حديثه، أن هناك آلاف الجثث مازالت تحت الأنقاض ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، مؤكدًا أن طواقم الإغاثة مازالت تواصل عملها للبحث عن الجثث تحت الأنقاض.

وتابع: "تقدمنا بقائمة مرضى للجانب المصري وتمت الموافقة على هذه القائمة التي سوف يتم علاجها من قبل الجانب المصري".

واستطرد: "الشاحنات المصرية محملة بكافة اللوازم الطبية التي يحتاجها القطاع، ونحن نريد فقط السماح لتلك المساعدات بالدخول إلى الأراضي الفلسطيينية سريعًاَ قبل حلول الكارثة الكبرى وهي توقف القطاع الصحي بشكل كامل".

شهداء غزة

وأشار إلى، أنه تم استشهاد مايقرب من 9 آلاف مواطن فلسطيني، وأعداد الإصابة يرتفع على مدار الثانية الواحدة، حيث يقصف الاحتلال المناطق السكنية المدنية، هذا القصف الذي أسفر عن مقتل عائلات بأكملها.