الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الصحة الفلسطينية: نجرى أكثر من 150 ولادة قيصرية يوميًا

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 150 ولادة قيصرية في المستشفيات يتم إجرائها يوميًا في قطاع غزة.

الحرب بفلسطين

وأكد متحدث الصحة الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك انهيار كامل في القطاع الصحي في غزة نتيجة نفاذ الوقود، ولهذا طالب متحدث الصحة الفلسطيني الدول الشقيقة وبخاصة مصر إرسال المزيد من الوقود لتغذية مستشفيات القطاع.

 

وأضاف في حديثه، أن هناك آلاف الجثث مازالت تحت الأنقاض ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، مؤكدًا أن طواقم الإغاثة مازالت تواصل عملها للبحث عن الجثث تحت الأنقاض.

 

وتابع: "تقدمنا بقائمة مرضى للجانب المصري وتمت الموافقة على هذه القائمة التي سوف يتم علاجها من قبل الجانب المصري".

 

واستطرد: "الشاحنات المصرية محملة بكافة اللوازم الطبية التي يحتاجها القطاع، ونحن نريد فقط السماح لتلك المساعدات بالدخول إلى الأراضي الفلسطيينية سريعًاَ قبل حلول الكارثة الكبرى وهي توقف القطاع الصحي بشكل كامل".

شهداء غزة

وأشار إلى، أنه تم استشهاد مايقرب من 9 آلاف مواطن فلسطيني، وأعداد الإصابة يرتفع على مدار الثانية الواحدة، حيث يقصف الاحتلال المناطق السكنية المدنية، هذا القصف الذي أسفر عن مقتل عائلات بأكملها.

متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة القاهرة الإخبارية شهداء القطاع انهيار القطاع الصحي

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل| بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل: "ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"