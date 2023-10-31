الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء والجرحى فى مجزرة جديدة شنها الاحتلال على مخيم جباليا

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة، ارتقى خلالها العشرات، ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرّة لحملهم. 

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى، وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم من أن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء غدًا الأربعاء.

وصرّح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بأن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأشار "القدرة" إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.

وزارة الصحة غزة الاحتلال مجزرة مخيم جباليا المستشفى الأندونيسي

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