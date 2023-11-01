الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يطالب الجبلاية بصرف مستحقات لاعبى الفراعنة قبل معسكر نوفمبر

البرتغالي روي فيتوريا
البرتغالي روي فيتوريا

طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من مسئولي اتحاد الكرة، بسرعة صرف مستحقات لاعبي الفراعنة المتأخرة قبل انطلاق معسكر المنتخب المقبل فى نوفمبر.

وهناك العديد من المستحقات المتأخرة للاعبى الفراعنة، عبارة عن مكافآت الفوز المتأخرة للاعبين الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وشدد "فيتوريا" خلال حديثه مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول قبل يومين على ضرورة انهاء هذا الملف قبل معسكر نوفمبر، حتى يكون حافزًا للاعبين قبل الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للدخول فى معسكر مغلق في الفترة من 13  حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز على زامبيا، ثم تعادل مع الجزائر فى مباراتين وديتين خلال المعسكر الماضي الذي أقيم في الإمارات.

وأعلن روي فيتوريا، عن قائمة منتخب مصر الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، والتي ضمت محمد النني، وطارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وعمر مرموش.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا القائمة النهائية للفراعنة يوم 10 نوفمبر المقبل استعدادًا لخوض  المباراة الأولى أمام جيبوتى  يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في ليبريا.

ويسعى روى فيتوريا لتحقيق انطلاقة جيدة للفراعنة فى مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حتى يكون بمثابة دافع معنوى قوى للاعبين والجهاز الفنى قبل الاستعداد لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2024 التى يسعى الجهاز الفنى خلالها للمنافسة على اللقب الذى غاب عن الفراعنة منذ عام 2010.

فيتوريا تحاد الكرة الفراعنة مستحقات لاعبى معسكر نوفمبر

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