الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

فيتوريا يختار 9 محترفين فى القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة جيبوتى وسيراليون

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة روي فيتوريا قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر نوفمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 13 إلي 21 نوفمبر، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واختار الجهاز الفني 9 لاعبين محترفين هم:

محمد صلاح (ليفربول)

محمد النني (أرسنال)

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور)

مصطفى محمد (نانت)

طارق حامد (ضمك)

حمدي فتحي (الوكرة)

أحمد حسن كوكا (بينديك سبور)

محمد شريف (الخليج)

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 ومباراة سيراليون يوم 19.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى، أن روي فيتوريا يرغب في إقامة مباراة جيبوتي بأكبر عدد من الجماهير، خاصة أن المباراة تقام فى ستاد القاهرة. 

ويسعى روي فيتوريا لتحقيق الفوز في المباراتين لحصد أول 6 نقاط لاقترابه لصدارة المجموعة. 

ويقع المنتخب فى المجموعة الأولى بجانب جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وإثيوبيا وبوركينافاسو.

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني ينتظر خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتأكيد على موعد وإقامة مباراة سيراليون.

المنتخب مصر جيبوتي سيراليون المحترفين محمد صلاح

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