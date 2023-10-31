الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: زيارة مدبولى سيناء تأكيد واضح أن مصر قادرة على فرض إرادتها

مدبولي
مدبولي

قالت مروة عبدالحليم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما شاهدناه اليوم على أرض سيناء تأكيد واضح أن مصر قادرة على فرض إرادتها وهذا ما سمعناه من رئيس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء أكد أن السيادة على الأراضي المصرية هي ملك للشعب ولا يمكن لأحد أن يفرض اللاجئين على مصر في سيناء أو أي مكان آخر، وكذلك رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.

ضياء رشوان: على المجتمع الدولي أن يتحلى بإنسانيته

وتابعت، أن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أكد أن كل المستعمرين في العالم هُزموا وأن المقاومة ستنتصر في النهاية وإن طال الأمد، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي أن يتحلى بإنسانيته وأن يتوقف عن التعامل بازدواجية ويفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح لدخول المساعدات دون قيود وكذلك عودة الحديث عن حل الدولتين. 

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