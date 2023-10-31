متحدث "الحكومة": سيناء فى قلب مشروع التنمية المصرية

أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أهمية زيارة رئيس الوزراء لسيناء، والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي للمحافظة، التي تشمل عدة محاور من بينها السكنية والتنمية العمرانية والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وأكد الخشن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أن سيناء ليست مجرد صحراء أو جزء منفصل عن مصر، بل هي جزء لا يتجزأ من المشروع القومي للتنمية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، في ظل مواجهة موجة إرهاب عاتية، مشيرًا إلى أن الأمن لا يتحقق إلا بالتنمية، وأن المخاطر كانت تأتي من الجبهة الشرقية لمصر على مدار تاريخها.

وأضاف أنه تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية من خلال كلمة رئيس الوزراء، والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، كما تم تدشين المرحلة الثانية من خطة التطوير، التي تكمل المرحلة الأولى والتي كانت تركز على البنية التحتية الأساسية.

وأعرب عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها سيناء في مجالات مختلفة، والتي تعكس نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة من قِبل القيادة السياسية، والتزام حكومة رئيس الوزراء بإعادة بناء سيناء وإعادة دمجها في المجتمع المصري.