الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الروم الأرثوذكس" تدين استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي بغزة

المركز الثقافي الأرثوذكسي
المركز الثقافي الأرثوذكسي

أدانت بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي تل الهوى بغزة بالقصف فجر اليوم من قبل جيش الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك يمثل تجسيدًا لإصرار إسرائيل غير المُبرر على تدمير البنية التحتية المَدَنية ومراكز الخدمات الاجتماعية وملاجىء المدنيين في القطاع المحاصر.

وقالت البطريركية في بيانها إنّ هذه المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية أصبحت تقدم خدمات إنسانية ضرورية وتأوي المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الاحياء السَكَنية. وعبّرت عن أنّ هذا الهجوم الذي استهدف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومرافق الخدمات التابعة له يمثل استهدافًا مباشرًا وغير مُبرر لأحد أعمدة الثقافة والخدمات الاجتماعية في غزة.

ولفتت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قام بقصف 19 دار عبادة، بين مسجد وكنيسة، في قطاع غزة خلال الثلاثة أسابيع من الحرب المدمرة على قطاع غزة، وان هذا الاستهداف للمدنيين، وبالأخص الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، ليس له اي مبرر عقلاني ولا أساس إنساني ولا تتماشى مع ادنى القيّم الاخلاقية.

وجددت بطريركية الروم الأرثوذكس مطلبها الحاسم بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعهدت بأن تواصل جهودها الدولية لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت ممكن.

بطريركية الروم الأرثوذكس المركز الثقافي غزة الجيش الإسرائيلي البنية التحتية

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