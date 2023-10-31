البابا تواضروس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم،حفل مرور 15 عاما على افتتاح مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد ابي سيفين بمدينة الأمل وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض، وذلك بالمسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسرح الأنبا رويس "بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في الحفل عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والفعاليات بها،التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الاثنين، الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وبرفقته كهنة الإيبارشية وأسرهم والدياكونيين الذين يخدمون بكنائس المعادي.



يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الرعوي بالقاهرة.



وتحدث الأنبا دانيال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر للبابا على اهتمامه بمتابعة أحوال الآباء الكهنة، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.



من جهته، رحب البابا بهم وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها له.



في الختام وزع البابا تواضروس هدايا عليهم والتقطوا معه صورًا تذكارية.

