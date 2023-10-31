"صبحى" يلتقى رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الإفريقية للكانوي والكياك التي تستضيفها نيجيريا، ومن المقرر أن تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

أكد وزير الرياضة حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الالعاب الأولمبية، والمنافسة على ميدالية أولمبية، مشيرا إلى أن مصر ذات ثقل إفريقي قوي في مختلف البطولات، ونسعى إلي تطوير مستوي الآداء الرياضي لكافة الاتحادات والمنافسة على ميدالية أولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.