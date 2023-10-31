الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يلتقي باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأعضاء اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، للوقوف على آخر المستجدات لوضع تصور من كل الجهات المشاركة لخروج المشروع في صورته النهائية.

تناول اللقاء عرض المقترحات والاستعدادات الخاصة بكل جهة تشارك في الخروج بالمشروع، وذلك لوضع تصور نهائي للمشروع والبدء في تنفيذها.

وشكر الدكتور أشرف صبحي، جميع الجهات المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن الخطوات الجادة التي تتخذها كل جهة تؤكد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

هناك اهتمام كبير من الدولة وعلى رأسها الرئيس بالرياضيين والأبطال

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بعد عرض التوصيات من كل جهة، البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين وعمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق واماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.

يهمك أيضًا..

كولر: ليس هناك أزمة مع إمام عاشور.. وسيكون جاهزًا أمام صن داونز

بوطويل لاعب صن داونز: "هدفنا الصعود لنهائى الدورى الإفريقى"

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبطال مصر الرياضيين إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أركان الدولة المصرية

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

رشوان ردا على طلب مراسلة "سكاى نيوز" بدخول غزة: تفضلى وتحملى مسئولية حياتك

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة