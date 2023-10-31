الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: ليس هناك أزمة مع إمام عاشور.. وسيكون جاهزًا أمام صن داونز

كولر
كولر

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي النقاب حول ما تردد عن وجود خلاف بينه وإمام عاشور لاعب وسط فريق القلعة الحمراء قبل مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، والمقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

وقال كولر على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء: لا توجد خلافات بيني وإمام عاشور، فقد تعرض لإصابة وكان يحاول العودة سريعًا لكن كان من الواضح أنه غير قادر على المشاركة، وتحدثت معه وأقنعته بالصبر حتى الشفاء، وتدرب جيدًا في الأيام الماضية وأصبح جاهزًا لمباراة الإياب، مشددًا على جاهزية اللاعب لمباراة صن داونز المقبلة.

وأضاف المدير الفني للقلعة الحمراء: سنرى في تدريب اليوم جاهزية كل اللاعبين وسنحدد الأنسب، سواء كان أكرم توفيق أو أي لاعب آخر خلال مباراة الإياب أمام صن داونز.

 وأشار كولر إلى أنه عندما انتقد التحكيم كان يقصد لقطة بيرسي تاو، قائلًا الكرة واضحة أنها ركلة جزاء وانتقادي لـVAR وليس للحكم، ويجب على الحكم مراجعة VAR".

واختتم كولر تصريحاته: لا يوجد وقت للحديث عن الأخطاء ونحتاج فقط التركيز ومباراة صن داونز صعبة وليس لدينا رفاهية تصحيح الأخطاء، وأهم شيء أن يؤدي كل لاعب ما عليه، ولا أرى أن صن داونز اخترق الدفاعات في مباراة الذهاب، كان لديه فقط 3 فرص، وهذا ليس بكثير في مباراة مثل هذه.

ويستضيف الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره الجنوب الإفريقي صن دوانز عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء في إياب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي.

الدورى الإفريقى| تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز عقد صباح اليوم؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

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