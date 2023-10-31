كولر يحذر لاعبى الأهلى من ترك مساحات لمهاجمى صن دوانز أمام الشناوى

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـالأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش التدريب الأخير قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة صن دوانز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر حذر من طريقة المنافس في الضغط المباشر وتناقل الكرة بشكل سريع، والوصول لمرمى محمد الشناوي، أو منحهم المساحة للتسديد من الخارج مثلما حدث في هدف لقاء الذهاب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب، خلال محاضرته النظرية مع اللاعبين، ضرورة اللعب بشكل متوازن سواء دفاعيًا أو هجوميًا والتحرك بشكل ديناميكى والضغط العالى على لاعبى صن داونز، لمنع تدوير الكرة والوصول بها إلى مرمى الشناوى، خاصة في ظل الاندفاع الهجومي لتعويض خسارة لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا.

واستقر المدير الفني للأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وبيرسى تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

كولر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن دوانز

ومن المقرر أن يعقد كولر مؤتمرًا صحفيًا برفقة محمد الشناوى قائد الفريق كما تنص اللوائح، وكان الفريق خاض مرانه أمس وسط حالة من الإرهاق الشديد سيطرت على البعثة بعد رحلة استغرقت قرابة 13 ساعة كاملة، واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

كما يحضر خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني في مقر الجزيرة قبل المران الختامي، من أجل الاتفاق على موعد وصول الفريقين والزي الرسمي في حضور طاقم التحكيم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.