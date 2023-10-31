الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوطويل لاعب صن داونز: "هدفنا الصعود لنهائى الدورى الإفريقى"

صن داونز الجنوب إفريقي
صن داونز الجنوب إفريقي

تحدث عبدالمنعم بوطويل لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بالدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي (2023)

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، الموافق الأول من نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي “السوبرليج” (2023).

وتعد النسخة الحالية من المسابقة القارية، هي الأولى تاريخيا من البطولة الإفريقية وأحداث مسابقات الكاف على مستوى الأندية، خلال الموسم الجاري بعد مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن صن داونز الجنوب إفريقي، قد نجح في حسم مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعبه عصر الأحد الماضي، بهدف نظيف.

لاعب صن داونز عن مواجهة الأهلي: جاهزون لجميع السيناريوهات والصعود هدفنا

وقال بوطويل، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، لا يجب الاعتماد مطلقا على نتيجة مباراة الذهاب والفوز بهدف نظيف".

وأضاف لاعب صن داونز: "الأهلي سيحاول استغلال عاملي المعلب والجمهور، المتوقع أن يملي مدرجات استاد القاهرة الدولي بكثافة، لذلك نحن جاهزون".

وأضاف: "نمتلك العديد من السيناريوهات للتعامل مع مثل هذه الظروف، التواجد في مصر شرف كبير لنا، والأهلي زعيم الكرة الإفريقية".

وأكمل بوطويل: "عدم التتويج بدوري أبطال إفريقيا كان درسا قاسيا، واستوعبنا الدرس جيدا، من بداية الموسم لدينا هدف واضح للجميع، واللاعبون يدركون ذلك".

وأتم قائلا: "لا تنازل عن الفوز والصعود للنهائي من أجل التتويج باللقب القاري، سنقدم عرضا قويا يليق بفريقنا وبكرة القدم في جنوب إفريقيا".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى شبكات قنوات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية وSSC السعودية.

ويسبق تقديم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، المقرر إقامته في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، استديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

 ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي للمباراة النهائية من المسابقة القارية، ومواجهة الفائز من الوداد المغربي أو الترجي التونسي.

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