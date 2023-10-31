الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب صن داونز منتقدًا الأهلى: ركزوا داخل المستطيل الأخضر بدلًا من الشكاوى المتكررة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تحدث رولاني موكوينا مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي المقبلة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي. 

قال موكوينا في تصريحاته: "أنا متفاجئ إن الأهلي يشكو من كل شيء وقبل لقاء العودة اشتكى من موعد المباراة وتم تغيير الموعد، أنا متفاجئ كل مرة يخسر يشكو الحكام". 

وأضاف: "مندهش من كم شكاوى الأهلي.. لديّ قائمة بقرارات حكام لم تحتسب لفريقي. أخطاء واضحة. محمد هاني خرج بعد الإنذار وكان لا بد أن يغيب عن المباراة القادمة وفي الدقيقة 39 ارتكب خطأ ثانياً أمام نفس اللاعب".

وتابع: “مروان عطية كان يستحق بطاقة أيضاً ومحمد عبدالمنعم لم يحصل على بطاقة صفراء في خطأ”. 

وأوضح: "الدقيقة 36 عبدالمنعم ارتكب خطأ ولم يحصل على بطاقة صفراء وهذه أخطاء كانت واضحة، لا بد من اتخاذ قرارات ضد الأخطاء التي تحدث بعنف، قرار كولر بإشراك أكرم توفيق بدلا من هاني كان ذكيا بسبب الأخطاء التي وقع بها".

واختتم: "أفشة دفع أحد لاعبي فريقي في منطقة الجزاء ولم نحصل على ركلة جزاء أو إنذار.. كذلك كرة ثانية على معلول، صن داونز كان الأولى أن يقدم شكوى لأنه يستحق فاولات أكثر لأن لدينا يقينا وثقة في الكاف والكاف برئاسة موتسبي يستحق ذلك بعيدا عن كونه جنوب إفريقي أو علاقته بنادي صن داونز، كل قوانين الفيفا وكرة القدم تقول إن هناك فائزا وخاسرا، وعليك أن تتقبل ذلك خاصة إذا كان المنافس أفضل، صن داونز -٦٧ ٪‏ استحواذ وكان الأكثر، ٦٣٩ تمريرة صحيحة لنا وهو ضعف تمريرات الأهلي و١٥ تصويبة لنا مقابل ٣ للأهلي، لابد أن تحيي خصمك عندما يكون الأفضل وتستمتع بكرة القدم".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الغد على استاد القاهرة في حضور 50 ألف متفرج.

الاهلى رولاني موكوينا موكوينا صن داونز الدوري الإفريقي

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