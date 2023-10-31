نهال عنبر تنعى الإعلامية سارة حسن: "اللهم اغفر لها وارحمها"

نعت الفنانة نهال عنبر، الإعلامية الراحلة سارة حسن، والتى وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عقب دخولها فى غيبوبة على مدار الأربعة شهور الأخيرة إثر إصابتها بسرطان فى المخ.

ونشرت نهال عنبر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام صورة للإعلامية الراحلة سارة حسن وعلقت قائلة: "وفاة الإعلامية المذيعة سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان في المخ وغيبوية دامت أربعة أشهر".

وأضافت "عنبر": "اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين.. أسألكم الدعاء".



ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة سارة حسن، واجب العزاء غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، عقب صلاة المغرب، داخل قاعة الصفا بمسجد المشير.

وكان قد تم دفن جثمان الإعلامية الراحلة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السلام فى مدينة نصر، بمقابر العائلة.

واستقبل نجوم الفن والإعلام خبر رحيل الإعلامية سارة حسن، بالصدمة الكبيرة داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان.

وكان آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى فبراير عام 2022 عندما أعلنت عن تلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث.

وطلبت من جمهورها أن يدعو لها قائلة: "تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلالة والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.. صدق الله العظيم".