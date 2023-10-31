رئيس جامعة المنوفية يستهل اجتماع المجلس بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر 2023 بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

رئيس جامعة المنوفية يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين

استهل رئيس الجامعة الجلسة بدعوة المجلس للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزه، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأكد باسم المجلس دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة المصرية، وإعلان مجلس الجامعة تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد كافة الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، ودعم كافة الاجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للحكومة المصرية والشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية. ومؤكدا تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية والتيسيرات إلي الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع طالبة فسلطينية تدرس بكلية الطب جامعة المنوفية فقدت أسرتها جميعا فى الهجوم الذى يتم على غزه، وتم تقديم كافة سبل الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.

رئيس جامعة المنوفية يقدم الشكر لرئيس الجمهورية عن تلبية رغبة الشعب المصري

كما قدم رئيس الجامعة باسم المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلبيته لنداء الشعب المصري والإعلان عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات، والتأكيد أن جميع منتسبي جامعة المنوفية تدعم وتبايع سيادته خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وقبل البدء فى مناقشة جدول الأعمال كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة باسم المجلس الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان السابق كأول عميد للكلية، ومجهوداتها التى بذلتها فى تأسيس الكلية واستقبال أول دفعة من الطلاب، موجها لها الشكر والتقدير على ماقدمته، متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها الجديد عميدا لطب الأسنان بجامعة الملك سالمان.

وتوجهت الدكتورة رباب مبارك بالشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس على هذا التكريم، مشيدة بما عهدته خلال فترة عملها بالكلية ومدى التعاون المثمر الذى تم خلال تلك الفترة لتأسيس الكلية وتجهيزها على أحدث مستوى، ومتمنية التوفيق الدائم لجميع أبناء الكلية والجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الجلسة السابقة منها المشاركة في فعاليات افتتاح وختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة من الشباب والإعلاميين والسياسيين ورجال الدين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات.