الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يبحث مع مسئولي المتغيرات المكانية معدلات إزالة التعديات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال إجتماعه

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة، لمتابعة التقرير اليومى حول حالات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد “عبد العال” خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدى، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
 

متابعة يومية على مدار الساعة

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية. 

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب

التغيرات المكانية التعديات توجيهات رئيس الجمهورية محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير أحياء المنطقة الجنوبية (صور)

أول تحرك من محافظة القاهرة على ظهور مياه أسفل حصن بابليون (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أمطار شديدة متفاوتة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد استقرار الأحوال الجوية

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"