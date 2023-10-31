أستاذ العلوم السياسية: النشاط الدبلوماسى العربى قادر على لجم العدوان الإسرائيلى

قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ ما حدث في مخيم جباليا يعد متوقعًا في ظل غياب قدرة الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أي انتصار على أرض الواقع فيما بتعلق بالمقاومة الفلسطينية وضرب البنى التحتية.

وأضاف "البشتاوي"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن من يضع حد لما يحدث من قبل الاحتلال في ظل تواطء دولي مع تل أبيب، هم الدول العربية بعلاقتها مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، والنشاط الدبلوماسي للدول العربية عاهدناه في أكثر من مرحلة من المراحل السابقة قادر على لجم العدوان الإسرائيلي على محاولة تخفيف الضربات التي توجه للأبرياء.

وأكد أن كل هذه الأمور التي حدثت خلال 25 يومًا تؤكد أنه يجب على العالم الآن أن ينصت للصوت العربي والدبلوماسية العربية، ويجب أن يكون أكثر جدية بدل الانتظار.

وأوضح أستاذ العلوم السياسي، أن الشعار الذي رفعه الاحتلال وهو القضاء على المقاومة بشكل كامل بجانب طرحه لفكرة التهجير في ظال عدم قدرته وفشله في تحقيق أيّا من الأهداف الاستراتيجية التي دخل من أجلها الحرب ردًا لكرامته وثأرًا لضحاياه، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور جعلتنا نتأكد أن الاحتلال مقدم على مزيد من الجنون بالتدمير المستمر إذا لم نستطع أن نضع حدًا له.