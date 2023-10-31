الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد بدوى: الإرادة السياسية حولت سيناء إلى واحة للبناء والتعمير

أحمد بدوى
أحمد بدوى

أشاد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء بحضور اتحاد قبائل سيناء وعدد من الرموز السياسية والاعلاميين.

وأشار "بدوي" إلى النجاح الذى تحقق فى تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر من بؤرة للإرهاب إلى واحة للبناء والتنمية والتعمير عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة لتنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا وتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى مجالات المياه والصرف والرى والزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية باستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه تتضمن 208 مشروعات فى كل القطاعات.

 

توافر الإرادة السياسية

وأشار إلى أن ما شهدته سيناء خلال السنوات الماضية بفضل توافر الإرادة السياسية من الرئيس السيسى يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى الإعجاز، حيث حاربنا الإرهاب وفى نفس الوقت لم نتوقف عن التنمية، وتم ربط سيناء لأول مرة فى تاريخها بمدن القناة من خلال مجموعة من الأنفاق وربطها بكل محاور التنمية فى المحافظات المجاورة.

وأوضح أن مشروعات تنمية سيناء التى نشاهدها اليوم تؤكد للجميع أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على سيناء فى تحسين مستوى المعيشة لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمى وجاذب للاستثمارات فى سائر القطاعات.

وأشاد "بدوى" بالدور التاريخى الذى لعبته قبائل سيناء واتحاد القبائل خلال الفترة الأخيرة لمساندة جهود الدولة فى تنمية سيناء وإقامة المشروعات ومواجهة العناصر الإرهابية، بفضل هذا التكاتف نجحت مصر فى خطتها الجديدة التى وضعتها على مسار التنمية لتغير وجه الحياة على أرض سيناء لتنطلق المرحلة الثانية من التطوير الاستراتيجى لهذه المنطقة التى لا يمكن التفريط فى حبة رمل منها تحت أى ظرف.

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القبائل والعائلات المصرية: أهالي سيناء لم يبخلوا يومًا في الحفاظ على أرض الفيروز

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا مجلس النواب شمال سيناء اتحاد قبائل سيناء المشروعات القومية

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