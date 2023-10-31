الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: نسابق الزمن من أجل تعمير سيناء وتنميتها بشكل شامل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفق على التنمية في سيناء ما يقرب من تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والجهات المعنية لا تتحدث كثيرًا بالكلمات عن التنمية في سيناء ولكن يُترك الحكم للمشروعات التي يشاهدها المواطنون على أرض الواقع.

تنمية سيناء 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إلقاء كلمته في جلسة حوارية مع أهالي ومشايخ سيناء، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جاء إلى محافظة سيناء قبل عام 2011، وكان في زيارة سرية، وعندما وصل إلى الحدود في رفح كانت الطرق في سيناء شبه مُدمرة بالكامل، معبرًا: "أدركت وقتها أن سيناء عظيمة وتستحق أن تدخلها كافة مظاهر التنمية".

سيناء مقصد الإرهاب

وأضاف أن ما يحدث الآن في سيناء من تنمية بمثابة تعويض مباشر عن كم الإهمال والتهميش الذي طال هذه المحافظة لسنوات كثيرة لظروف خارجة عن الإرادة المصرية.

 

وأكد أن الدولة حريصة على أن تسابق الزمن من أجل تعمير سيناء وتنميتها تنمية شاملة.

وأشار إلى أن سيناء كانت مقصد الجماعات المتطرفة والإرهاب بصورة كبيرة، والدليل على ذلك اليوم الحزين الذي وجع قلوب الشعب المصري بالكامل وهو يوم استهداف مسجد الروضة.

مدبولي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز تنمية سيناء

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