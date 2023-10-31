الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القبائل والعائلات المصرية: أهالى سيناء لم يبخلوا يومًا فى الحفاظ على أرض الفيروز

محمد عيادة
محمد عيادة

أكد محمد سلامة عيادة، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية، أن شمال سيناء تحتفي اليوم بتواجد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لاستكمال التنمية كما تحتفي بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا سنظل نفتخر بها مدى الحياة وهى ذكرى مؤتمر الحسنة الذي وقف فيه أهل سيناء ومشايخها بالدور البطولي والانتماء الحقيقي للوطن وأن أرض الفيروز جزء أصيل وموطن حقيقي لأهالي سيناء.

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وقال عيادة إن أهالي سيناء لم يبخلوا يومًا في الحفاظ على أرض الفيروز، وأن مثل هذا اليوم العظيم تم الإعلان والتأكيد على أن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر أمام العالم أجمع، وبرغم كل طرق التعذيب والتضييق التي تمت ممارستها على مشايخنا، إلاّ أنهم رفضوا أن تكون سيناء جزءًا مستقلًا رغم الضغوط الأمريكية والوعود لهم وإعلانها صريحة بأن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.

 

التاريخ يعيد كتابته بنفس اليوم

أضاف عيادة أن اليوم التاريخ يعيد كتابته بنفس اليوم وفرق التوقيت يكتب أبناء سيناء موقفًا تاريخيًا جديدًا بعد القضاء على الإرهاب وتطهيرها بمساندة القوات المسلحة والشرطة المصرية ودور أبناء القبائل في عودة سيناء، نشهد اليوم حدثًا عظيمًا بزيارة عظيمة سيسجلها التاريخ لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد قبائل سيناء تأكيد على الدور البطولي لأهل سيناء وأبنائها.

وقام رئيس الوزراء بوضع حجر أساس التجمع التنموي الحضري ومزرعة بقرية العجراء الذي يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع د. مصطفى مدبولي حجر أساس التجمع التنموي بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلًا بدويًا لاستيعاب 3317 نسمة.

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