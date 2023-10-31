فى أثناء زيارته محافظة شمال سيناء: رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية

خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، ووسط حشد كبير من أبناء سيناء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.

وقام رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر أساس التجمع التنموي الحضري ومزرعة بقرية العجراء، والذي يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس التجمع التنموي بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلًا بدويًا لاستيعاب 3317 نسمة.





وأشار العرض التقديمي الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم في أثناء زيارته لمحافظة شمال سيناء، إلى أن خطة التطوير الاستراتيجي لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وكذا تجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المخططات التنموية الحضرية التي سيتم تنفيذها تتمثل في إقامة 21 تجمعًا يضم 17.4 ألف منزل بدوي، لاستيعاب 69 ألف نسمة، وذلك في مدن: رفح، والشيخ زويد، والعريش.

كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2700 فدان؛ لاستيعاب 50 ألف نسمة، وتتضمن مناطق إسكان بنوعيها، ومناطق خدمات، وحي الصيادين وأنشطة استثمارية، وحدائق ومناطق مفتوحة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وحديقة مركزية.

ويشمل المخطط تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث تم في المرحلة الاولى تنفيذ 4352 وحدة سكنية، ومن المخطط البدء في المرحلة الثانية من خلال إقامة 9248 وحدة سكنية أخرى واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا في شمال ووسط سيناء من منازل بدوية في بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى؛ لافتًا إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعًا، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعًا في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، حيث سيتم تخطيطها بصورة تراعي الطابع البدوي المعتاد، كما تم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالي المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بسواعد أبناء سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة؛ حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة في تجمعات حضارية على أعلى مستوى.