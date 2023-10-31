الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: المدن التي سيتم إنشاؤها بسيناء “مخططة”

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التنمية العمرانية في سيناء، والتي وضعت فيها حجم استثمارات خلال الفترة الماضية 26 مليار جنيه، والتي أنشأ بهم ما يقرب 47 ألف وحدة، موضحا أن الفترة القدامة سيتم تخصيص 115 مليار جنيه لإنشاء تجمعات ومدن جديدة.

المدن المخططة بسيناء

ولفت مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء، إلى أن هذه المدن التي سيتم إنشاؤها، ستكون مدنا مخططة، ستعمل على التضييق على الإرهابيين الذين كانوا يقطنون هذه المناطق، مفيدا بأن هذه الوحدات ستنفذ تحت الإشراف الكامل  لضمان خروجها بطريقة سليمة ومخططة كما يحدث في كل قطعة من مصر.

وأكد أن الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة، والجميع لن يسمح مرة أخرى بتنمية عشوائية، مفيدا بأن المخطط يضمن وجود خدمات ومرافق، وذلك لراحة المواطن.

مدبولي المدن المخططة سيناء المناطق العشوائيات

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