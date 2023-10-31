كيف حققت الدولة المصرية المستهدف من مشروعات زراعية وعمرانية على أرض سيناء؟

حققت الدولة المصرية العديد من المستهدفات داخل سيناء لضمان أعلى جودة من تحقق التنمية على أرضها في جميع المجالات، ومن بينها أهداف التنمية الزراعية والعمرانية.



المستهدف الزراعي

في خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ - أكتوبر (٢٠١٣) 68 مليار جنيه وبإجمالي مشروعات بإجمالي مشروعات 165 مشروع، وخلال الفترةمن أكتوبر 2023 - يونيو (٢٠٣٠) مخطط منفذ وجاري 55 مليار جنيه بإجمالي مشروعات 184 مشروع.

وتم تنفيذ مشروع نقل مياه محطة بحر البقر من ترعة الشيخ جابر لزراعة ٢٧٠ ألف فدان منطقة وسط سينا وبإجمالي تكلفة23.5 مليار.

كما مخطط إنشاء شبكات الرى الأساسية والتغذية الكهربائية (حتى رأس الأرض) لزراعة ٢٧٠ ألف فدان بإجمالي تكلفة 75 مليارجنيه.

منطقة 109 ألف فدان

حفر آبار مياه وشبكات ری وطرق بإجمالي تكلفة 4.1 مليار جنيه

التنمية العمرانية:

خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أكتوبر2023 منفذ وجاري تنفيذ 26 مليار جنيه وإجمالي وحدات 47.6 ألف وحدة.

كما تم وجاري تنفيذ مخطط استثمارات بقيمة 140.6 مليار جنيه بإجمالي وحدات سكنية 82.6 الف وحدة، وفي الفترة مخطط تننفيذ وحدات سكنية بقيمة 114.6 مليار جنيه بإجمالي 35 ألف وحدة.

كما مخطط تنفيذ استثمارات بقيمة 14.7 مليار جنيه في مدن جديدة رفح - بئر العبد- تجمعات تنموية حضرية- إسكان بديل.

مخطط تنفيذ التجمعات التنموية الحضرية

قدمت الدولة العديد من الخدمات الفرعية داخل سيناء من بينها مجمعات الخدمات المركزية وكل مجمع خدمات مركزية يخدم من ٤ إلى ٦ تجمع تنموي البحر الأبيض المتوسط وبشتمل على- مدرسة تعليم أساسي - وحدة صحية نمطية - مجمع خدمات حكومية - مركز شباب وخدمات اجتماعية - مسجد - بيت ثقافة - حضانة ومركز أسر منتجة - سوق تجاري - مجمع ازهری - مكتب بريد - نقطة إطفاء - غرفة محولات وموزعات كهرباء - خزان مياه ارضی - دار مناسبات - مستودع دقيق - مستودع أنابيب البوتاجاز – خبز – انتظار سيارات.

يذكر أن مخطط تنمية دينة رفح الجديدة واستكمال منطقة المنشآت الخدمية تشتمل المرحلة الأولى منه على 4352 مليون وحدة سكنية، المرحلة الثانية تشمل 9248 وحدة سكنية ومساحة المدينة 2214 فدان.

بينما مدينة بئر العبد الجديدة تشمل مناطق إسكان بنوعيتها، مناطق خدمات،حى الصيادين وانشطة استثمارية، حدائق ومناطق مفتوحة وانشطة ترفيهية، مشروعات سياحية وحديقة مركزية.