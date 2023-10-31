مدبولى: نجحنا فى التصدى للإرهاب بجانب الاستمرار فى عملية التنمية بشمال سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القضية الفلسطينية لن تحل إلا بالحل الذي أقره العالم كله، وهو حل الدولتين، هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة، وأي حلول أخرى سينتج عنها مهما كانت محاولات فرضها عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء: حرصت على وجودي في الجانب التنموي مع زملائي من الوزراء والمسئولين لإعلان انطلاق خطة شمال سيناء، هذا القطاع عانى من الإرهاب على مدار الـ10 سنوات الماضية، وقبل القوات المسلحة والشرطة عانى أهالي سيناء من هذا الإرهاب البغيض.

وأردف: نجحنا في التصدي للإرهاب، بجانب الاستمرار في عملية التنمية، واليوم نعلن تدشين وانطلاق عملية التنمية الكبرى في سيناء باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه ستضخها الدولة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة لخدمة أهالي شمال سيناء.