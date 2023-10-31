مصر السيسى قد التحدى.. هاشتاج يتصدر "إكس" دعمًا للرئيس

تصدّر هاشتاج "مصر السيسي قد التحدي" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا وقصفًا مركزًا على البنية التحتية والمدنيين في القطاع.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاج (#مصر_السيسي_قد_التحدي)، تزامنًا مع عبور المساعدات المصرية من بوابة رفح الفاصلة بين حدود مصر وقطاع غزة، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرّضون للقصف من إسرائيل.

وأشاد المصريون بالجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة دول العالم باتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وتضامن رواد موقع التدوينات مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي جهة أخرى، مؤكدين أنَّهم مع الدولة في الحفاظ على الأراضي المصرية ومواجهة الخطة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

ودعّم المغردون الموقف المصري والقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها الدولة لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الصهيوني.

غزة تحت الحصار

وبدأت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة بعد أن نفذت حركة حماس يوم 7 أكتوبر هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية ومع تضاؤل ​​الموارد منذ ذلك الحين.