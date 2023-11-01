الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المتروبوليت نقولا أنطونيو يحضر الاحتفال بمئوية الأنبا يؤانس

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

بدعوة من مطران الغربية للأقباط الأرثوذكس الأنبا بولا، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الأنبا يؤانس المطران الأسبق، حضر الاحتفال المتروبوليت نيقولا انطونيو مطران الغربية (إرموبوليس) للروم الأرثوذكس يرافقه الأستاذ شريف زريق أمين صندوق كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس. وذلك في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا.

حضر الاحتفال من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطران البحيرة والخمس المدن ومطران المنوفية وأسقف المحلة الكبرى.

كما حضر محافظ الغربية المستشار الدكتور طارق راشد رحمى، وممثلين من البرلمان المصري، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن وزارة الأوقاف، والأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط السيد/ جرجس صالح، وأراخنة مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس.

هذا و حضر حفل الافتتاح غبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وسفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص في مصر السيدة/ بولي يوانو، والمتروبوليت دميانوس رئيس أساقفة سيناء وفاران وريثو، والمتروبوليت نيقوديمس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، وممثلو الجالية اليونانية والعديد من الضيوف. 

وهنأ غبطته القنصل العام لليونان مصر ديسبينا خسيرتزوجلو على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي كان يتمناه الكثير من أسلافها، وشكرها على لطفها وعلى التعاون الطيب القائم بين البطريركية والسلطات القنصلية. 

وأعرب عن تمنياته الطيبة لمساهمة السلطات الدبلوماسية اليونانية بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء عدة دول الذي يُعقد في القاهرة بمبادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام أضاف، هذه الأيام صعبة للغاية. هناك الكثير من سفك الدماء في منطقتنا. الشرق الأوسط يشتعل من جديد. حيث بذل المسيح دمه، حيث تُمارِس الديانات الثلاث عباداتها، يُسفك دم الإنسان. وناشد الجميع أن يكثفوا صلواتهم، في هذه الأيام الصعبة، لرب السلام، ربنا، ليشفق على آلاف الضحايا وخاصة الأطفال الصغار الأبرياء. لتهدئة قلوب الجميع وإيجاد الحل المناسب ليعم السلام.

بعد ذلك قام غبطته بإهداء أيقونة السيدة العذراء مريم للقنصل العام خسيرتزوجلو. وكهدية شخصية قدم لها لوحة تمثل صورته. قائلاً لها: "عزيزتي ديسبينا، شكرًا لك على ما فعلته اليوم. لكِ أن تتباهى بأعمال يديك. لقد مر الكثير، لكنك نجحت. كل ما نفعله لأنفسنا سوف يضيع. أما ما نفعله من أجل الآخرين سيبقى إلى الأبد".

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: العدوان الذي تتعرض له غزة وصمة عار في جبين الإنسانية

الكنيسة الكاثوليكية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من القديسين

قداس شكر في اليوبيل الفضي الرهباني للأخت هيلين سولوماتا الكومبونيانية

احتفالا بيومهم العالمي.. الكنيسة الكاثوليكية تنظم يوما استثنائيًا لكبار السن في الإسكندرية

حنا: نشكر الكنائس المطالبة بوقف الحرب ونتمنى الاستمرار ليصل صوتهم للغرب

الكنيسة المارونية: المسيح أصر على أن تبعيته تتطلب حمل الصليب

اللاتين في مصر يصلون بأشعار القديس غريغوريوس الناريكي

البابا تواضروس يلتقي الأنبا دانيال في المقر البابوي بالقاهرة

الأكثر قراءة

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

واشنطن تصب الزيت على النار فى غزة.. والحرائق تشتعل بأمريكا

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمها بشكل كامل فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"