المتروبوليت نقولا أنطونيو يحضر الاحتفال بمئوية الأنبا يؤانس

بدعوة من مطران الغربية للأقباط الأرثوذكس الأنبا بولا، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الأنبا يؤانس المطران الأسبق، حضر الاحتفال المتروبوليت نيقولا انطونيو مطران الغربية (إرموبوليس) للروم الأرثوذكس يرافقه الأستاذ شريف زريق أمين صندوق كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس. وذلك في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا.

حضر الاحتفال من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطران البحيرة والخمس المدن ومطران المنوفية وأسقف المحلة الكبرى.

كما حضر محافظ الغربية المستشار الدكتور طارق راشد رحمى، وممثلين من البرلمان المصري، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن وزارة الأوقاف، والأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط السيد/ جرجس صالح، وأراخنة مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس.

هذا و حضر حفل الافتتاح غبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وسفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص في مصر السيدة/ بولي يوانو، والمتروبوليت دميانوس رئيس أساقفة سيناء وفاران وريثو، والمتروبوليت نيقوديمس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، وممثلو الجالية اليونانية والعديد من الضيوف.

وهنأ غبطته القنصل العام لليونان مصر ديسبينا خسيرتزوجلو على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي كان يتمناه الكثير من أسلافها، وشكرها على لطفها وعلى التعاون الطيب القائم بين البطريركية والسلطات القنصلية.

وأعرب عن تمنياته الطيبة لمساهمة السلطات الدبلوماسية اليونانية بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء عدة دول الذي يُعقد في القاهرة بمبادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام أضاف، هذه الأيام صعبة للغاية. هناك الكثير من سفك الدماء في منطقتنا. الشرق الأوسط يشتعل من جديد. حيث بذل المسيح دمه، حيث تُمارِس الديانات الثلاث عباداتها، يُسفك دم الإنسان. وناشد الجميع أن يكثفوا صلواتهم، في هذه الأيام الصعبة، لرب السلام، ربنا، ليشفق على آلاف الضحايا وخاصة الأطفال الصغار الأبرياء. لتهدئة قلوب الجميع وإيجاد الحل المناسب ليعم السلام.

بعد ذلك قام غبطته بإهداء أيقونة السيدة العذراء مريم للقنصل العام خسيرتزوجلو. وكهدية شخصية قدم لها لوحة تمثل صورته. قائلاً لها: "عزيزتي ديسبينا، شكرًا لك على ما فعلته اليوم. لكِ أن تتباهى بأعمال يديك. لقد مر الكثير، لكنك نجحت. كل ما نفعله لأنفسنا سوف يضيع. أما ما نفعله من أجل الآخرين سيبقى إلى الأبد".