ضياء رشوان: أهل غزة يتضورون جوعًا والمستشفيات تكاد أن تغلق

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والدعوة لبدء المفاوضات، وإلى عقد مؤتمر القاهرة للسلام للمرة الثانية تُطرح فيه هذه المسألة.

250 شاحنة مرت من معبر رفح خلال الأيام الماضية

وأضاف "رشوان"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه حتى اللحظة مر من معبر رفح خلال الأيام الماضية 250 شاحنة، لكن قطاع غزة يحتاج يوميًا من جميع المعابر حوالي 500 شاحنة.

وتابع: نحن نكرر الدعوة أن تنعقد الإرادة الدولية بشكل واضح وصريح ودون التفاف من أجل البدء بإمرار المساعدات.. أهل غزة يتضورون جوعًا، وتكاد المستشفيات أن تغلق كلها بعد أن أغلق أكثر من نصفها، وأيضًا لا يوجد لديهم ماء ولا دواء، ونحن نرجو من المجتمع الدولي أن يتحمل هذه المسئولية.