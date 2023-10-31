الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد المفقودين فى قطاع غزة تزداد بشكل ملحوظ
قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني: إن أعداد المفقودين في قطاع غزة تزداد بشكل ملحوظ، ونحتاج إلى معدات ثقيلة لرفع أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.
وأضاف بصل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن: الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقمنا من الدخول إلى بعض المناطق في قطاع غزة.
إمكانياتنا لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل
ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بأن: إمكانياتنا لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل في قطاع غزة.